Аналитик назвал основной козырь США в битве за передел мира

Основным козырем США в битве за передел мира является американская финансовая система во главе с долларом, который является главным средством международной торговли. Об этом в беседе с агентством «Прайм» заявил ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.

«Его доминирование выражается даже в том, что, обменивая иные валюты на доллар США приходится платить больше при покупке и получать меньше при продаже. То есть даже на частном уровне финансовая система США состригает свой процент», — сказал он.

Кочетков напомнил, что на доллар приходится около 75–80% всех международных сделок и это дает США прибыль от обслуживания торговли между странами. При этом эксперт подчеркнул, что последние события показали, что статус резервной валюты может быть утрачен, как это произошло после заморозки средств Ливии в 2011 году и резервов ЦБ в 2022.

Ранее журналисты американского издания The Intercept в своей статье выразили мнение, что обострение ситуации на Украине ознаменовало появление подлинно постамериканского мира.