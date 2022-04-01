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Сельчане сами откопали дороги из «снежного плена», не дождавшись действий властей

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Depositphotos

Жители поселка в Комсомольске-на-Амуре оказались в снежной блокаде. Они не дождались помощи чиновников и сами расчистили дороги от снега, пишет Telegram-канал Amur Mash.

Поселок Огнеупорный завалило снегопадом больше недели назад. До управления дорожной деятельности и внешнего благоустройства удалось достучаться через соцсети. Техника приехала — коммунальщики очистили только пару улиц и то не самых важных, при этом основные проезды так и остались заблокированы снежными массами.

Автоцистерна с водой и скорая проехать в поселок не могут.

Местные жители решили, что кроме обещаний чиновников, больше ничего не дождутся и решили действовать сами. Они взяли лопаты и откопали один проход сами.

Также они решили написать письмо губернатору Хабаровского края, чтобы обратить внимание на проблему населенного пункта.

Ранее сообщалось, что в поселке Огнеупорном Хабаровского края около 20 домов. Из-за сильных снежных осадков там замело единственную дорогу. Дети не могут пройти в школу в соседнем селе. Жители пытались выбраться из белого плена самостоятельно, но у них ничего не получилось — весенний снег очень мокрый и плотный.

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