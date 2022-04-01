Нефтебаза загорелась в Белгороде

На нефтебазе в Белгороде произошел пожар, на место инцидента выехали сотрудники экстренных служб. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Произошел пожар на нефтебазе в городе Белгороде. Все экстренные службы выехали на место. Принимаются меры по его ликвидации», — написал он.

По словам Гладкова, подробности произошедшего и число пострадавших власти сообщат позднее.

Ранее сообщалось о том, что в Волгограде сотрудники Следственного комитета устанавливают обстоятельства взрыва на заводе компании «Русхимпром» в Тракторозаводском районе, в результате которого минувшей ночью погиб рабочий.

До этого на Амурском газоперерабатывающем заводе около города Свободного произошел взрыв на одной из установок, который привел к возникновению пожара.