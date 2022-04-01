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На нефтебазе в Белгороде горят резервуары с топливом

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Телеграм-канал «РИА Новости»

Пожар на нефтебазе в Белгороде охватил резервуары с топливом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В ведомстве рассказали, что сообщение о пожаре поступило в 05:51 мск. Инцидент произошел на улице Константина Заслонова, 90. Владельцем нефтебазы является АО «Белгороднефтепродукт».

Экстренные службы присвоили пожару повышенный ранг сложности. Пожарные принимают необходимые меры для того, чтобы пресечь распространение огня на соседние с горящими резервуары. К тушению привлечены 20 единиц техники и 70 человек.

Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что на место инцидента выехали сотрудники экстренных служб.

«С территории нефтебазы произведена эвакуация персонала, жертв и пострадавших нет. На место выехал заместитель Главного исполнительного директора ПАО «НК «Роснефть». Осуществляется взаимодействие с МЧС и правоохранительными органами», - говорится в сообщении «Роснефти», распространенном в пятницу утром.

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