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Медведев назвал российские поставки «тихим, но грозным оружием»

Медведев предложил расширить список запрещенных к импорту в РФ продуктов

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Юлия Зырянова/РИА «Новости»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил расширить список запрещенных к импорту в РФ продуктов из недружественных стран. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что сегодня Россия является крупнейшим производителем зерновых, наряду с Индией и Китаем, а также крупнейшим экспортером пшеницы. По словам политика, от российских поставок зависит продовольственная безопасность многих стран, в связи с этим продовольствие — «тихое, но грозное оружие» России.

Благодаря этому, как отметил Медведев, Россия обеспечена собственными продуктами, которые могут полностью обеспечить внутренние потребности страны. Он подчеркнул, что сейчас в приоритете — отечественный внутренний рынок и контроль за ценами, а государство продолжает оказывать помощь аграриям.

«Будем поставлять продовольствие и сельхозкультуры только нашим друзьям... Будем продавать и за рубли, и за их национальную валюту в согласованных пропорциях», — написал зампред Совбеза.

Также Медведев предложил не поставлять российские продукты и сельскохозяйственную продукцию «недругам» РФ и ничего у них не покупать.

Ранее Медведев заявлял, что «адские» санкции против России возвращаются Западу бумерангом.

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Санкции против России
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