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Туроператоры рассказали о резком снижении количества бронирований туров в Турцию и Египет

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Туроператоры сообщают, что в марте 2022 года резко изменился спрос на основные направления зарубежного туризма россиян — количество бронирований туров в Турцию и Египет снизилось в 7-10 раз по сравнению с февралем, сообщает ТАСС.

«Объем бронирований по самым массовым выездным направлениям, таким как Турция и Египет, в марте упал в 7-10 раз», — рассказали в пресс-службе «Интуриста».

При этом туроператор отмечает, что значительно увеличилось число забронированных туров по России — с 17,7% до 64%. Их коллеги из Fun & Sun (бывший «TUI Россия») утверждают, что на данный момент туры по России заняли первое место по популярности среди россиян, оттеснив Турцию и Египет на второе и третье места.

Наиболее популярным направлением остались курорты Краснодарского края — Сочи, Анапа и Геленджик. Также выросла популярность Кавказских Минеральных Вод, Санкт-Петербурга, Московской области, Домбая и Крыма.

При этом популярность Крыма снизилась на 25% в связи с неопределенностью срока возобновления работы аэропортов.

Ранее российские туроператоры вернули из-за рубежа всех организованных туристов.

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