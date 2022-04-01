В результате пожара на нефтебазе в Белгороде возникла угроза распространения огня

На нефтебазе в Белгороде, где начался пожар, существует угроза последующего распространения огня, сейчас там горят не менее восьми резервуаров с топливом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренном ведомстве.

«В настоящее время горят восемь резервуаров с топливом, все они объемом по 2 тыс. кубометров. Есть угроза дальнейшего распространения огня», — уточнили в оперативной службе.

В общей сложности на нефтебазе расположено 27 резервуаров, объем 14 из которых — 2 тыс. куб. м.

В МЧС России подчеркнули, что число спасателей, принимающих участие в ликвидация возгорания, увеличили до 170 человек. Задействовано для тушения огня в Белгороде 50 единиц техники.

Точная площадь пожара не нефтебазе сейчас не называется.

Ранее стало известно, что в результате пожара на нефтебазе в Белгороде пострадали двое рабочих. Спасатели оперативно направились на место ЧП.