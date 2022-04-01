В девяти регионах России задержали пособников сирийских исламистов

В России задержали пособников исламистов из запрещенной группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», которые создали сеть для сбора «пожертвований» боевикам в сирийском Идлибе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ.

Десять человек действовали в Башкортостане, Дагестане, Ингушетии, Краснодарском крае, Астраханской, Волгоградской, Новосибирской, Тульской и Тюменской областях.

По указанию эмиссаров организации задержанные создали межрегиональную сеть по сбору денег, которые потом отправлялись на нужды боевиков, находящихся в подконтрольной террористам Идлибской зоне Сирии.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела о содействии терроризму.

Ранее сообщалось, что жительницу Краснодара осудили на 10 лет колонии за попытку вступить вместе с сыном в «Хайят Тахрир аш-Шам». Женщина приобрела авиабилеты из Краснодара до Cтамбула, откуда намеревалась вместе с сыном выехать в Сирию.