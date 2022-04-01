Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Баженов о матче «Спартак» — «Локо»:... 03:59
В ночном клубе Баку случился взрыв 03:58
Гинцбург рассказал подробности о ревакцинации от COVID-19... 03:51
Тарпищев о травме Медведева: пропуск грунта означает, что он не... 03:48
Россиянам раскрыли способ удалить личные данные из интернета 03:25
В Нальчике открыли первое в КБР арт-пространство... 03:24
Мостовой: когда сфолил Бека-Бека, ВАР почему-то нет, а когда забил... 03:04
Капризов установил новый рекорд «Миннесоты»... 03:00
В США заявили, что Западу не удалось парализовать экономику... 02:59
В Латвии заявили о прекращении поставок российского газа... 02:59

Судью Верховного суда Швеции поймали на краже фрикаделек в магазине

Слушать
Остановить
close
100%
SwedSec

Судья Верховного суда Швеции украла из магазина фрикадельки и была поймана с поличным, пишет Daily Mail. Женщине пришлось заплатить крупный штраф, а когда новость об этом появилась в СМИ, покинуть свой пост.

Анна-Кристин Линдеблад в канун Рождества была поймана сотрудниками магазина в Стокгольме. Женщина попыталась пронести мимо кассы мясные фрикадельки, ветчину, сосиски и сыр. Ей было предъявлено обвинение в мелкой краже, она признала вину.

По результатам разбирательств Линдеблад была оштрафована на 50 тысяч шведских крон ($5330). Сама Анна-Кристин не объяснила свои мотивы, но, по словам ее адвоката, в последнее время женщина испытывала сильное давление на работе и в личной жизни.

После того, как новость об инциденте начала появляться в СМИ, Линдеблад покинула свой пост, который занимала 20 лет.

Ранее полицейские в Англии поймали грабителя благодаря окурку, брошенному на месте преступления.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+