Президент Таджикистана рекомендовал населению закупиться продуктами на два года вперед

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что текущая мировая ситуация серьезно влияет на экономику всех государств, включая Таджикистан, и рекомендовал закупиться соотечественникам продуктами на два года вперед. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан.

«Этот год будет самым трудным и тяжелым для человечества во всех отношениях и, прежде всего, в плане обеспечения продовольственной безопасности», — пояснил глава Таджикистана.

По его словам, сейчас граждан стоит быть сплоченными, а также не впадать в панику.

«Мы должны использовать каждый благоприятный весенний день, чтобы своевременно завершить посевную кампанию, заложить основу для богатого урожая. Помнить, что в каждой семье необходимо запасаться продуктами питания на два года», — обратил внимание Рахмон.

Также президент добавил, что население страны уже убедилось в эффективности запасов продовольствия в период пандемии.

Ранее стало известно, что Госдума может рекомендовать правительству сформировать товарные запасы в России.