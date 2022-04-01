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В Тюмени открыта вакансия для трактористов с зарплатой 250 тыс. рублей

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Управление МВД России по Томской области

На сайте Avito размещена вакансия для тюменских трактористов, сообщает URA.RU.

Соискатели могут рассчитывать на зарплату от 120 до 250 тыс. рублей. Однако не всех желающих жителей Тюмени возьмут на эту высокооплачиваемую должность: необходимо образование и опыт работы на экскаваторах и манипуляторах.

Работодатель обещает не только стабильно высоко оплачивать труд, но и научить работника быть оператором лесозаготовительной техники. Стажировка длится месяц.

Ранее россиянам рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях.

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