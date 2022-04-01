Рекордное количество заявок поступило на первый заочный конкурс «Росмолодежь.Гранты»

Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) завершило прием заявок на грантовый конкурс среди физических лиц.

В этом году на заочный этап поступила в 2 раза больше заявок, чем в прошлом году (7771 в 2021 году, 13017 в 2022).

Принять участие могли молодые люди со всей России от 14 до 35 лет с проектной инициативой в одной из 15 номинаций. В этом году впервые на конкурс принимались проекты, направленные на развитие малых территорий, работу с людьми с ОВЗ, экологическое просвещение, поддержку и развитие студенческого сообщества ссузов. Размер поддержки одного проекта составит от 5 тыс. до 1,5 млн рублей.

«Увеличение числа заявок мы связываем в первую очередь с масштабной информационной кампанией. Мы проводили в каждом в регионе проектные сессии, делали многочисленные рассылки о конкурсе, провели Марафон неформального обучения «Грабли» по социальному проектированию, а также Марафон «Все о грантах для молодых» вместе с российским обществом «Знание».

Эфиры набрали более 900 тыс. просмотров. Рады, что в этом году еще больше молодых людей узнали о предоставленной возможности и смогли воспользоваться нашей помощью для участия в конкурсе», — поделилась руководитель федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь» Ксения Разуваева.

Отметим, в этом году очные этапы грантового конкурса Росмолодежи пройдут на 75 площадках.