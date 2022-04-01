Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Баженов о матче «Спартак» — «Локо»:... 03:59
В ночном клубе Баку случился взрыв 03:58
Гинцбург рассказал подробности о ревакцинации от COVID-19... 03:51
Тарпищев о травме Медведева: пропуск грунта означает, что он не... 03:48
Россиянам раскрыли способ удалить личные данные из интернета 03:25
В Нальчике открыли первое в КБР арт-пространство... 03:24
Мостовой: когда сфолил Бека-Бека, ВАР почему-то нет, а когда забил... 03:04
Капризов установил новый рекорд «Миннесоты»... 03:00
В США заявили, что Западу не удалось парализовать экономику... 02:59
В Латвии заявили о прекращении поставок российского газа... 02:59

Психолог Рязанова рассказала, как за три шага избавиться от тревоги

Слушать
Остановить

Преодолеть тревожность с минимумом потерь для ментального здоровья возможно. Чтобы не стать жертвой тревожного расстройства, нужно гармонизировать три столпа здорового существования: тело, эмоции и мысли, — рассказала «Газете.Ru» клинический психолог Юлия Рязанова, специалист Verba Mayr.

«Такой подход, при всей его кажущейся простоте, доказал свою эффективность и уже помог многим людям достичь равновесия и вернуть себе радость и вкус жизни», — заявила она.

По словам психолога, для начала важно осознать проблему, поскольку для большинства интуитивно понятно, что часто возникающая парализующая тревога, мешающая даже простейшим бытовым действиям, явно ненормальна и ее нужно как-то купировать, однако для того, чтобы диагностировать проблему, нужна консультация специалиста.

«Вторым шагом исцеления от тревожности является «информационная гигиена». Рекомендуется ограничить количество каналов информации и время на изучение новостей, а в тяжелых случаях устроить себе информационный «детокс». Выпадение на несколько дней из повестки прервет тревожный цикл и позволит вернуть чувства и мысли под контроль», — объяснила эксперт.

Взаимосвязь физического и ментального здоровья уже давно доказана, добавляет Рязанова. Помимо ментальных проблем, тревожность порождает и физические, причем часто это приводит к серьезным сбоям в функционировании базовых систем организма. Поэтому третий шаг избавления от тревожности — забота о теле.

«Стресс запускает в нас биологический механизм, который описывается формулой «бей или беги», и регулируется целой группой гормонов и нейромедиаторов. В случае хронического стресса постоянно высокий уровень глюкозы «ломает» тонкий механизм клеточного питания, ткани органов начинают страдать, усугубляя плохое самочувствие. Чем раньше будет разорвана эта патологическая цепочка, тем меньше последствий для здоровья получит человек. А естественный способ сделать это — сочетание умеренных физических нагрузок и полноценного питания», — уверена врач.

Специалист рекомендует следующие простые способы прервать цикл тревожности: умеренную физнагрузку, медитативные практики, дыхательная гимнастика, сбалансированное питание.

Ранее выяснилось, что каждый пятый школьник испытывает сильную тревогу из-за ЕГЭ

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+