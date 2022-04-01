Психолог Рязанова рассказала, как за три шага избавиться от тревоги

Преодолеть тревожность с минимумом потерь для ментального здоровья возможно. Чтобы не стать жертвой тревожного расстройства, нужно гармонизировать три столпа здорового существования: тело, эмоции и мысли, — рассказала «Газете.Ru» клинический психолог Юлия Рязанова, специалист Verba Mayr.

«Такой подход, при всей его кажущейся простоте, доказал свою эффективность и уже помог многим людям достичь равновесия и вернуть себе радость и вкус жизни», — заявила она.

По словам психолога, для начала важно осознать проблему, поскольку для большинства интуитивно понятно, что часто возникающая парализующая тревога, мешающая даже простейшим бытовым действиям, явно ненормальна и ее нужно как-то купировать, однако для того, чтобы диагностировать проблему, нужна консультация специалиста.

«Вторым шагом исцеления от тревожности является «информационная гигиена». Рекомендуется ограничить количество каналов информации и время на изучение новостей, а в тяжелых случаях устроить себе информационный «детокс». Выпадение на несколько дней из повестки прервет тревожный цикл и позволит вернуть чувства и мысли под контроль», — объяснила эксперт.

Взаимосвязь физического и ментального здоровья уже давно доказана, добавляет Рязанова. Помимо ментальных проблем, тревожность порождает и физические, причем часто это приводит к серьезным сбоям в функционировании базовых систем организма. Поэтому третий шаг избавления от тревожности — забота о теле.

«Стресс запускает в нас биологический механизм, который описывается формулой «бей или беги», и регулируется целой группой гормонов и нейромедиаторов. В случае хронического стресса постоянно высокий уровень глюкозы «ломает» тонкий механизм клеточного питания, ткани органов начинают страдать, усугубляя плохое самочувствие. Чем раньше будет разорвана эта патологическая цепочка, тем меньше последствий для здоровья получит человек. А естественный способ сделать это — сочетание умеренных физических нагрузок и полноценного питания», — уверена врач.

Специалист рекомендует следующие простые способы прервать цикл тревожности: умеренную физнагрузку, медитативные практики, дыхательная гимнастика, сбалансированное питание.

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