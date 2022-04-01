В Минэнерго заявили, что пожар на нефтебазе в Белгороде не скажется на ценах на топливо

Пожар на нефтебазе в Белгородской области не скажется на стоимости топлива для потребителей и топливообеспечении региона, заявил глава Минэнерго России Николай Шульгинов. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства.

Как уточнили в пресс-службе, соседние области, если возникнет необходимость, смогут обеспечить бензином белгородские АЗС.

Шульгинов пояснил, что установлен и будет поддерживаться приоритетный режим отгрузки и транспортировки топлива с нефтеперерабатывающих заводов.

«Ситуация находится на особом контроле», — добавил глава Министерства энергетики России.

Ранее стало известно, что пожар в трех резервуарах с топливом удалось потушить на нефтебазе в Белгороде.

Также в результате пожара на нефтебазе в Белгороде возникала угроза распространения огня.