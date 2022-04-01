Песков рассказал о последствиях авиаудара по нефтебазе в Белгороде для переговоров с Киевом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал пожал на нефтебазе в Белгороде, который, предположительно, начался после авиаудара с двух вертолетов вооруженных сил Украины, зашедших на территорию России на низкой высоте.

«По Белгороду, естественно, президенту доложено. <...> Предпринимаются (меры) для того, чтобы реорганизовать цепочки по снабжению топливом с тем, чтобы произошедшее никоим образом не отразилось на уровне снабжения всеми необходимыми элементами топлива», — сказал он.

Песков добавил, что подобные действия украинской стороны мешают созданию комфортных условий для продолжения переговоров между Москвой и Киевом.

Рано утром 1 апреля губернатор Белгородской области заявил о начале возгорания на нефтебазе в Белгороде в результате авиаудара двух вертолетов вооруженных сил Украины. В настоящее время пожар в трех резервуарах с нефтепродуктами был полностью ликвидирован, продолжается тушение еще трех емкостей. Из соседних домов пришлось эвакуировать 43 человека. Также существует угроза распространения огня.