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Сын женщины, на которую упала глыба льда в Новосибирске, рассказал, что место огородили лентой только после ЧП

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Сын женщины, госпитализированной после падения ей на голову глыбы льда с крыши жилого дома в Новосибирске, Данил Ульянов в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что пострадавшая находится в удовлетворительном состоянии. По его словам, на этом участке и раньше были инциденты со сходом снега с крыши, однако ограничительную ленту повесили только сегодня.

«Состояние удовлетворительное, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и множество швов на голове. Домой ее забрали, заявление в полицию есть. Сейчас у нас следователь берет объяснения, то есть будем разбираться с этой управляющей компанией. Скорая ехала, по словам оперативника, 30 минут. Я нашел одного очевидца случившегося, он вызвал ей скорую помощь, оказал первую медицинскую помощь и перетащил ее с лужи на сухой участок. Да, проблема со снегом — это беда совсем. Опять же, зависит от управляющих компаний, как они ведут, как смотрят за своими участками. Я туда ездил в соседний дом, в мастерской забирал запчасти, то есть мастера в курсе были всего этого, сказали, что вечером женщину чуть там не прибило, она вовремя увернулась от схода снега. Ни сигнальных лент, ничего предупредительного там не было. Только сегодня ленту натянули днем, я проходил, она уже была», — рассказал он.

Ранее в сети появилось видеозапись, на которой запечатлено, как на женщину с крыши жилого дома в Новосибирске падает глыба льда. Инцидент произошел в пятницу, 1 апреля, между домами № 12 и № 14 на проспекте Маркса.

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