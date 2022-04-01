Норвегия предостерегла своих подданных от ненависти к русским

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре на пресс-конференции 1 апреля призвал подданных королевства остерегаться от проявления ненависти по отношению к русским на фоне происходящего на Украине. Об этом сообщает NRK.

Политик подчеркнул, что русские и украинцы, живущие в стране, не несут ответственности за военные действия.

Премьер призвал относиться ко всем корректно, учитывать права и обязанности людей.

Ранее сообщалось, что в соцсетях обсуждают, что магазины Chanel за границей отказываются продавать вещи гражданам России.

До этого сообщалось, что глава МВД Британии рассказала пранкерам об ущемлении прав русских в стране.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».