Генпрокуратура ФРГ обвинила гражданина Германии в шпионаже в пользу России

Генеральная прокуратура Германии предъявила гражданину страны Ральфу Г. обвинения в сотрудничестве со спецслужбами России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Обвинения были выдвинуты Генпрокуратурой 16 марта. В сообщении говорится, что есть достаточно оснований подозревать мужчину в шпионаже.

Согласно информации ведомства, не позднее октября 2014 года Ральф Г. вышел на контакт со спецслужбами Российской Федерации при посредничестве третьих лиц. В частности, как утверждается, немец собирал сведения о резервистах вооруженных сил, а также данные, связанные с экономической сферой.

Ранее сообщалось, что в Крыму задержали россиянина, подозреваемого в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

29 марта стало известно, что Бельгия высылает 21 российского дипломата «за шпионаж или угрозу безопасности». В их числе — сотрудники в посольстве России в Брюсселе или Генеральном консульстве в Антверпене. Посол России в Бельгии Александр Токовинин подтвердил высылку дипломатов из королевства и назвал ее полностью необоснованной.