Финансовый омбудсмен предложил ввести в России индивидуальный пенсионный возраст

Главный финансовый уполномоченный, заведующий Центром правового обеспечения социально-экономических реформ Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Юрий Воронин заявил о необходимости изменений российского системы обязательного пенсионного страхования. Об этом пишет РБК.

Так, Воронин предлагает перейти на стажево-заработковую формулу (установить четкую зависимость размера пенсии от стажа и заработка) или сохранить балльную формулу, но с объективной и актуальной стоимостью балла, индексировать пенсии соразмерно росту доходных источников в экономике и не ниже инфляции.

Кроме того, нужно дать праву на досрочный выход на пенсию в обмен на уменьшение ее размера, а также индивидуализировать пенсионный возраст. Например, заменить единый пенсионный возраст продолжительностью стажа или вернуться к индивидуальной оценке утраты трудоспособности, которая существовала в 1920-1930 годах.

Еще один важный пункт — организация дополнительного источника финансирования пенсионный системы. По словам финансового омбудсмена, это нужно, чтобы компенсировать выпадение доходов пенсионной системы из-за автоматизации производственных процессов.

Ранее сообщалось, что в России готовят новую пенсионную реформу.