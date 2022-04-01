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В Бельгии запретят держать рыбок в круглых аквариумах

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Global Look Press

Власти Бельгии планируют запретить держать дома рыбок в круглых аквариумах, пишет Daily Mail. По мнению чиновников, это вызывает у рыб стресс.

Как пояснили авторы законопроекта, круглые аквариумы имеют меньшую площадь поверхности воды, чем квадратные или прямоугольные, что влияет на количество кислорода, поглощаемого рыбами. Это, по мнению властей, сказывается на здоровье подводных обитателей.

Предполагается, что новое правило введут не во всей стране, а только в Брюсселе. По словам министра по защите животных Бернара Клерфайта, власти не будут контролировать, какие аквариумы будут стоять в домах — запрет коснется лишь продажи круглых резервуаров.

«Запрет на продажу кажется нам более эффективным», — добавил министр.

Ранее ученые из Израиля спроектировали транспортное средство, которым могут управлять аквариумные рыбки.

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