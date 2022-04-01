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Смартфон спас жизнь туристу, провалившемуся в расщелину в горах

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mrtimblakey/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (компания-владелец Meta (признана экстремистской организацией) признана экстремисткой организацией)

Британский сноубордист остался жив благодаря своему iPhone, пишет Metro. Мужчина, катаясь по склону, упал в расщелину, но благодаря телефону смог вызвать спасателей.

41-летний британец Тим Блейки приехал во французские Альпы кататься на сноуборде. Как рассказал мужчина, он в одиночку cъезжал с горы, но не заметил расщелину, в которую провалился и застрял. Ситуацию осложняло и то, что вокруг не было других туристов.

Тиму удалось достать из кармана iPhone, который был почти разряжен, и активировать экстренный вызов, нажав на кнопку блокировки пять раз. В этом режиме устройство автоматически связалось со спасателями, передав точные координаты Тима.

«Спасатели сказали мне по громкой связи, чтобы я не двигался», — вспоминает Блейки.

Уже через 45 минут Тим был на пути в больницу, а через неделю вернулся обратно в Лондон. В результате инцидента мужчина получил лишь легкую травму лодыжки.

Ранее заблудившийся в горах турист не отвечал на звонки спасателей, так как они звонили с незнакомого номера.

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