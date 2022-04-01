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Российским пенсионерам рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Плотнику-строителю в Санкт-Петербурге предлагают одну из самых высоких заработных плат— до 300 тыс. руб. ежемесячно, следует из результатов исследования сервиса Работа.ру, поступивших в «Газету.Ru». В рейтинге представлены самые высокооплачиваемые вакансии для соискателей старшего возраста.

Сотруднику нужно будет возводить и остеклять малые архитектурные сооружения, собирать стропильные системы, укладывать кровельные материалы, фасадные и внутренние отделочные работы.

Высокий доход для возрастных соискателей доступен также и в сфере IT. От 230 тыс. руб. предлагают консультанту SAP SRM в Сбере. Специалист будет участвовать в проектах системы SAP SRM, заниматься ее тестированием и доработкой, проектировать новые решения и обучать конечных пользователей. Кроме того, компания предоставляет сотрудникам программы льготное кредитование и корпоративную пенсионную программу.

В Астрахани ортодонт может зарабатывать до 200 тыс. руб. — нужно проводить консультации, выполнять все виды лечения и диагностики, вести медицинскую документацию. Компания предоставляет возможность посещения обучающих курсов с частичной оплатой за счет клиники.

Высокий доход доступен также производителю работ в Иркутской области — до 185 тыс. руб. Нужно будет организовывать работы по строительству железной дороги в условиях Сибири, вести проектно-сметную документацию и контролировать строительные бригады. Предлагается вахтовый метод работы 45/45. Работодатель обеспечивает проезд и проживание, а также компенсирует затраты на питание.

Сеть детских медицинских центров в Москве ищет врача-педиатра, на ставку до 180 тыс. руб. В обязанности входит ведение детей с рождения, проведение вакцинопрофилактики и выполнение выездов на дом.

В Раменском химик-технолог может получать до 150 тыс. руб., а заработную плату до 100 тыс. руб. предлагают установщику дверей в Новосибирске. Столько же будут платить инженеру-конструктору в Омске.

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