Губернатор Гладков рассказал об отзвуках взрывов в Белгороде

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде были слышны «отзвуки взрывов», в результате произошедшего никто не пострадал. Об этом он написал в Telegram.

«Выехал на место - в район сел Никольское и Ясные Зори. Осмотрел места взрывов. В Никольском оно находится далеко за пределами населенного пункта. Была нарушена линия электропередач. В настоящее время восстановлена. В Ясных Зорях обстановка спокойная, никто не пострадал», — написал губернатор.

Гладков поручил главе сельсовета помочь с восстановлением, вопрос будет решен в кратчайшие сроки.

1 апреля Гладков сообщил, что два вертолета ВСУ зашли на российскую территорию и нанесли два авиаудара в Белгороде, в результате которых на городской нефтебазе начался пожар, охвативший восемь резервуаров с топливом. По данным властей, при ЧП никто не пострадал, но из-за возгорания жителей домов на трех улицах рядом с предприятием начали расселять в менее опасные места. В Минэнерго заявили, что пожар не скажется на стоимости топлива и его доступности.