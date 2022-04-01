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Подмосковье четвертый год подряд попало в лидеры Индекса качества городской среды

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Минстрой РФ

Минстрой РФ опубликовал Индекс качества городской среды – 2021, лидерские позиции в котором четвертый год подряд заняли города Подмосковья.

Самыми благоприятными городами Московской области названы Красногорск, Люберцы, Реутов, Долгопрудный, Видное. При этом пять подмосковных городов вышли из неблагоприятной среды — это Высоковск, Озеры, Электроугли, Рошаль и Пушкино.

65 городов дали прирост Индекса, наибольший — в Рузе, Высоковске, Пущине, Рошале и Наро-Фоминске.

Всего по итогу прошлого года 67 подмосковных городов (91% от общего количества в регионе) получили оценку «благоприятная городская среда» - это +6% к показателю 2020 года.

«В Московской области 74 города, это субъект с самым большим количеством городов - 6,6% от общего количества в Российской Федерации. Города Подмосковья самые разные: и по площади территории, и по численности населения. Несмотря на это мы стабильно растем, повышаем уровень качества городской среды», — рассказал министр благоустройства МО Михаил Хайкин.

При составлении индекса специалисты из Минстроя оценивали жилье и прилегающие пространства, улично-дорожную сеть, озелененные пространства, общественно-деловую инфраструктуру, социально-досуговую инфраструктуру и прилегающие пространства, общегородское пространство.

Критериев оценки было шесть: безопасность, комфортность, экологичность и здоровье, идентичность и разнообразие, современность и актуальность среды, эффективность управления.

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