В России могут начать сажать в тюрьму коллекторов за насилие и угрозы

В Государственную думу поступил доработанный законопроект об уголовной ответственности для «черных коллекторов». Соответствующий документ в палату внесла группа депутатов от «Единой России» во главе с председателем комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу комитета.

Проект закона предусматривает, что «за незаконную деятельность в сфере возврата просроченной задолженности физических лиц, связанную с применением насилия и угроз, а также причинением вреда гражданам и их имуществу», устанавливается уголовная ответственность.

Как указал Пискарев, «введение уголовной ответственности за подобные деяния должно обеспечить превентивную защиту интересов граждан, в том числе и родственников, соседей и сослуживцев должников, которые подвергаются преследованиям со стороны «выбивателей долгов». Он также уточнил, что часто применяются методы, опасные для жизни и здоровья людей, имеют место быть угрозы уничтожения или повреждения имущества.

Госдума уже приняла закон, ограничивающий общение кредиторов и коллекторов с родственниками и знакомыми должников.

Ранее коллекторы описали портрет типичного российского должника. Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев отметил, что это граждане 30-35 лет, как правило, состоящие в браке, с детьми. Средний доход семьи находится в пределах 30-60 тыс. руб., в крупных городах — в 2-3 раза выше. Это люди, в основном работающие водителями, продавцами и официантами. 20% должников трудятся в этих сферах.