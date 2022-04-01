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Главред «Политической России» прокомментировал требование РКН к YouTube

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Главный редактор интернет-издания «Политическая Россия» Руслан Осташко прокомментировал требование РКН в отношении YouTube о снятии ограничений с каналов издания на площадке.

«Требование РКН совершенно логичное и правильно. На самом деле я безумно рад, что власти в нашей стране реагирует не только на блокировки государственных СМИ, но обычных пользователей и СМИ, которые к государству не имеют никакого отношения, вроде нашего канала.

Тут надо обратить особое внимание РКН, в том числе и пользователей, на то, что у нас блокировка прошла нестандартно. Наша блокировка отличается от блокировок, которым подвергся тот же «Первый канал», тем, что удалили не только наш канал-СМИ «Политическая Россия», удалили мой личный канал, а также все каналы, которые так или иначе связаны с нашим проектом» ,— заявил он.

Главред подчеркнул, что это порядка семи каналов. Некоторые из них были заброшены и не использовались более двух лет.

«Были каналы связанные с обзорами техники, гаджетов и не имели вообще никакого отношения к политике. Были каналы про спорт, про развлечения — они тоже были удалены без возможности восстановления», — добавил Осташко.

Кроме того, он отметил, что руководство YouTube стало удалять личные аккаунты администраторов канала.

«У нашего монтажера-оператора удалили личный канал посвященный мотоциклам. Это его хобби, он в свое свободное время этим занимался. Мы на его личный аккаунт дали модераторские права. Удалили к тому же его почту. Соответственно вся почта, каналы, которые были, и все связанные с нами люди подверглись так или иначе санкциям», — рассказал главред.

Осташко также отметил, что с администрацией платформы невозможно связаться. По его словам, они никак не реагируют на сообщения, а позвонить им нельзя.

«До сих пор мы никакого ответа не получили. Поэтому будем обращаться в суд в обязательном порядке, это нарушение прав. Это в одностороннем порядке нарушение собственных правил установленных корпорацией Google. Прецедент с «Царьградом» есть, поэтому я думаю, что будем идти по этому пути. И мы также будем добиваться восстановления наших каналов», — заключил он.

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