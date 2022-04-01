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Самолет, следовавший из Новосибирска, совершил экстренную посадку в Шереметьево

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Tatyana Makeyeva/Reuters

Самолет Airbus A320, следовавший рейсом Новосибирск-Москва, совершил аварийную посадку в столичном аэропорту Шереметьево, сообщает РИА «Новости».

По данным экстренных служб, причина экстренной посадки — в сработавшем датчике отказа гидросистемы. Самолет благополучно приземлился в 19.08 мск.

Ранее сообщалось, что рейс Москва — Хабаровск вернулся в Шереметьево из-за технических проблем. Причиной стало срабатывание датчика неисправности двигателя.

В декабре стало известно, что Boeing 737, летевший из Саратова в Москву, подал сигнал тревоги спустя полчаса после вылета. Самолет снизился до высоты 3 тыс. метров, когда находился над Рязанской областью, а затем приземлился в столичном аэропорту Домодедово. Как сообщал РИА «Новости» представитель авиакомпании S7, после взлета экипаж сообщил о разгерметизации на борту.

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