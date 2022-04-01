Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Баженов о матче «Спартак» — «Локо»:... 03:59
В ночном клубе Баку случился взрыв 03:58
Гинцбург рассказал подробности о ревакцинации от COVID-19... 03:51
Тарпищев о травме Медведева: пропуск грунта означает, что он не... 03:48
Россиянам раскрыли способ удалить личные данные из интернета 03:25
В Нальчике открыли первое в КБР арт-пространство... 03:24
Мостовой: когда сфолил Бека-Бека, ВАР почему-то нет, а когда забил... 03:04
Капризов установил новый рекорд «Миннесоты»... 03:00
В США заявили, что Западу не удалось парализовать экономику... 02:59
В Латвии заявили о прекращении поставок российского газа... 02:59

Минюст включил в реестр иноагентов Осетинскую и Понасенкова

Слушать
Остановить
close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Министерство юстиции России внесло в список СМИ-иноагентов экс-главреда издания Forbes Russia и ведущую YouTube-канала «Русские норм» Елизавету Осетинскую, а также шоумена и публициста Евгения Понасенкова, следует из опубликованного на сайте ведомства реестра.

Согласно представленным данным, 1 апреля в список были внесены восемь человек, в том числе главный редактор The Bell Ирина Малкова и журналистка телеканала «Дождь» (организация включена Минюстом в список иноагентов) Мария Борзунова и корреспондент «Медиазоны» (включена в реестр СМИ-иноагентов) Алла Константинова.

Несколькими днями ранее в список на основе «документов, поступивших от уполномоченных органов госвласти» было внесено немецкое издание Deutsche Welle.

До этого Роскомнадзор на основании требования Генпрокуратуры ограничил доступ к интернет-ресурсу News.Google на территории России. Кроме того, ведомство ограничило доступ к сайтам Euronews и TJournal. Причиной блокировки стала публикация недостоверной информации о спецоперации на Украине.

Также доступ заблокирован на сайты издания Bellingcat (СМИ-иноагент по решению Минюста), эстонской газеты Postimees, израильского русскоязычного Девятого канала, «Еврорадио» из Белоруссии и «Новых известий» и др.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+