На востоке Москвы пять человек устроили перестрелку

Пять человек устроили перестрелку на востоке Москвы, пишет РЕН. Сообщается, что огонь был открыт в ходе бытового конфликта.

Один человек был ранен и госпитализирован.

Сначала пять человек устроили перепалку, после чего один из них начал палить из травматического оружия. Один человек был ранен и доставлен больницу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Остальные участники конфликта скрылись. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в США осудили 13-летнего подростка, устроившего перестрелку с полицией.

13-летний Трэвис О'Брайен и 14-летняя Николь Джексон в прошлом году сбежали из интерната и забрались в один из домов местных жителей. Когда соседи услышали шум, они вызвали сотрудников полиции, а владельцы недвижимости сообщили офицерам, что в здании есть оружие.

Когда сотрудники полиции попытались войти в дом, школьник открыл по ним огонь.