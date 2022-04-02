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Путин наградил инспекторов заповедника на Камчатке, спасавших пассажиров затонувшего Ми-8

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении сотрудников Кроноцкого заповедника на Камчатке, которые летом прошлого года спасли людей из рухнувшего в Курильское озеро вертолета Ми-8. Об этом сообщила пресс-служба правительства Камчатского края.

Пятеро инспекторов, которые общими усилиями спасли восемь человек, получат медали «За спасение погибавших».

«Один из выживших, Виктор Стрелкин, рассказывал, что инспекторы заповедника сработали очень быстро, и это спасло жизни тем, кто находился в воде. На берегу пострадавших укутали в пледы, дали теплое питье и оказали необходимую медицинскую помощь», — говорится в сообщении.

Вертолет с туристами на борту разбился на Камчатке утром 12 августа. Воздушное судно упало в озеро. На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 туристов из Москвы и Петербурга, включая ребенка. Восьмерым удалось спастись. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Семьям погибших должны выплатить по 3 млн руб.: 2 млн руб., которые положены родственникам погибших в соответствии со страховыми условиями, и 1 млн руб. от авиакомпании «Витязь-Аэро», которой принадлежал разбившийся вертолет.

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