Гинцбург: детям пока следует ревакцинироваться от COVID-19 раз в полгода

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что детям нужно ревакцинироваться раз в полгода, но если штамм коронавируса будет меняться медленнее, то и срок между прививками увеличится. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Исходя из общих соображений, конечно, тоже раз в полгода. Однозначно ответить на этот вопрос сложно, потому что возникает встречный вопрос: как часто будет меняться штамм», — рассказал Гинцбург.

По его словам, в настоящий момент никто точно не знает, как часто будет меняться штамм коронавируса. Если это будет происходить с такой же частотой, как в настоящее время, то нужно ревакцинироваться раз в полгода, а если реже, то и реже прививаться.

Ранее Гинцбург заявил, что исследования вакцины от коронавируса «Спутник М», предназначенной для детей в возрасте от шести до 11 лет, пройдут в Москве в конце следующей недели.

По словам Гинцбурга, исследования с участием детей данной возрастной категории пройдут так же, как и с участием подростков.