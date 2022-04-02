Доктор медицинских наук рассказал о появлении «мурашек» после COVID-19

Главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказал, что у каждого шестого переболевшего «омикроном» может развиться ощущение бегающих по телу «мурашек». Связано это с поражением нервной системы. Об этом сообщает URA.RU.

«После «омикрона» могут развиться так называемые парестезии в виде ощущения бегающих по телу «мурашек». В основном, временно сталкивается с этим около 12-15% переболевших, то есть приблизительно каждый шестой. Это неврологическое нарушение, которое может пройти само по себе. Но в случае если оно существенно начинает беспокоить, следует обратиться за медицинской помощью и пройти углубленную диспансеризацию, дополнительные обследования», — рассказал Токарев.

Он подчеркнул, что безобидное ощущение может оказаться предвестником серьезного поражения нервной системы.

Ранее доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии американского Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что последствия перенесенного штамма коронавируса «омикрон» могут наблюдаться в течение года.