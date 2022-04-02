Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Баженов о матче «Спартак» — «Локо»:... 03:59
В ночном клубе Баку случился взрыв 03:58
Гинцбург рассказал подробности о ревакцинации от COVID-19... 03:51
Тарпищев о травме Медведева: пропуск грунта означает, что он не... 03:48
Россиянам раскрыли способ удалить личные данные из интернета 03:25
В Нальчике открыли первое в КБР арт-пространство... 03:24
Мостовой: когда сфолил Бека-Бека, ВАР почему-то нет, а когда забил... 03:04
Капризов установил новый рекорд «Миннесоты»... 03:00
В США заявили, что Западу не удалось парализовать экономику... 02:59
В Латвии заявили о прекращении поставок российского газа... 02:59

Палата представителей США приняла законопроект о декриминализации марихуаны

Слушать
Остановить
close
100%
Carlo Allegri/Reuters

Палата представителей США проголосовала за декриминализацию каннабиса на федеральном уровне и за отмену некоторых обвинительных приговоров, связанных с марихуаной. Об этом пишет Axios.

В поддержку законопроекта высказались 220 законодателей, против проголосовали 204 члена Палаты представителей. Тот же законопроект был принят Палатой представителей в 2020 году, но застопорился в Сенате, в связи с чем издание прогнозирует «тяжелую битву».

Документ в случае принятия удалит марихуану из списка запрещенных веществ, так что выращивание, продажа или хранение больше не будут влечь за собой уголовное наказание.

Это также запустит процесс отмены и пересмотра соответствующих приговоров, а также позволит правительству предоставлять ссуды предприятиям, занимающимся производством каннабиса, и вводить налог на продукты из него. Как уточняет издание, доходы этих предприятий частично пойдут на программы помощи тем, кто «пострадал от войны с наркотиками».

Ранее ученые рассказали о случае самоампутации пениса после употребления марихуаны.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+