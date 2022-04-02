Доктор Мясников назвал вредным популярный кисломолочный продукт

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал популярный кисломолочный продукт — магазинный йогурт — вредным и не приносящим потребителям пользы. Об этом он рассказал в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

«Все, что стоит месяцами в коробках, не содержит живых бактерий», — рассказал Мясников.

Он подчеркнул, что купленные в супермаркетах йогурты не имеют в составе живых бактерий, зато содержат трансжиры и сахар.

«Так что я не понимаю, почему его относят к полезным продуктам, такте йогурты изначально вредны», — добавил доктор.

Он посоветовал заменить магазинные йогурты иными кисломолочными продуктами и обратить внимание на полезный для иммунитета и пищеварения кефир.

Ранее Мясников заявил, что прием микроэлемента селен (Se) может быть опасен для человека. По словам Мясникова, селен важен для щитовидной железы, иммунитета, синтеза белка и регуляции работы печени у человека.

Однако врач обратил внимание, что селен может воздействовать на организмы людей избирательно.