Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Баженов о матче «Спартак» — «Локо»:... 03:59
В ночном клубе Баку случился взрыв 03:58
Гинцбург рассказал подробности о ревакцинации от COVID-19... 03:51
Тарпищев о травме Медведева: пропуск грунта означает, что он не... 03:48
Россиянам раскрыли способ удалить личные данные из интернета 03:25
В Нальчике открыли первое в КБР арт-пространство... 03:24
Мостовой: когда сфолил Бека-Бека, ВАР почему-то нет, а когда забил... 03:04
Капризов установил новый рекорд «Миннесоты»... 03:00
В США заявили, что Западу не удалось парализовать экономику... 02:59
В Латвии заявили о прекращении поставок российского газа... 02:59

Доктор Мясников назвал вредным популярный кисломолочный продукт

Доктор Мясников: магазинный йогурт не приносит потребителям пользы

Слушать
Остановить
close
100%
Владимир Песня/РИА «Новости»

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал популярный кисломолочный продукт — магазинный йогурт — вредным и не приносящим потребителям пользы. Об этом он рассказал в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

«Все, что стоит месяцами в коробках, не содержит живых бактерий», — рассказал Мясников.

Он подчеркнул, что купленные в супермаркетах йогурты не имеют в составе живых бактерий, зато содержат трансжиры и сахар.

«Так что я не понимаю, почему его относят к полезным продуктам, такте йогурты изначально вредны», — добавил доктор.

Он посоветовал заменить магазинные йогурты иными кисломолочными продуктами и обратить внимание на полезный для иммунитета и пищеварения кефир.

Ранее Мясников заявил, что прием микроэлемента селен (Se) может быть опасен для человека. По словам Мясникова, селен важен для щитовидной железы, иммунитета, синтеза белка и регуляции работы печени у человека.

Однако врач обратил внимание, что селен может воздействовать на организмы людей избирательно.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+