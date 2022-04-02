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Врач Царева рассказала, в какой позе лучше засыпать

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Невролог и сомнолог Елена Царева в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала об опасности некоторых поз для сна — наиболее неудачные могут серьезно навредить здоровью.

«Нежелательно засыпать на спине людям, у которых имеется храп и прерывается дыхание, потому что эти симптомы в таком положении чаще проявляются», — сказала врач.

Она рекомендовала начинать сон в позе на боку — с учетом того, что во сне вы будете двигаться и менять позы. Спать как на правом, так и на левом боку можно, если нет заболеваний сердца.

Царева также напомнила, что спать на животе в принципе вредно любому человеку, так как в таком положении продукты обмена — в частности, нервной системы — выводятся хуже.

Ранее врачи рассказали, почему нужно спать только в полной темноте.

Также диетолог Елена Кален перечислила продукты, которые вызывают у человека бессонницу.

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