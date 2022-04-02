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Туроператоры: порядка 65% туристов приедут в Крым летом на автомобилях и поездах

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Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Представители туристической отрасли заявили, что порядка 65% туристов приедут в Крым во время летнего сезона на автомобилях и поездах, на них туроператоры делают основной упор в связи с закрытыми аэропортами юга России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин отметил, что продажи туров в Крым на летний период сейчас на 50% ниже, чем годом ранее.

По его словам, в случае если аэропорт в Симферополе не откроется, то порядка 60-65% туристов будут добираться до курортов самостоятельно.

В пресс-службе туроператора «Интурист» утверждают, что в этом году, учитывая непростую геополитическую обстановку, они ориентируются на автотуристов и тех, кто будет приобретать у нас наземное обслуживание — отель и трансфер, а также железнодорожные туры.

Ранее стало известно, что внутренний турпоток в России с мая по сентябрь 2022 года суммарно может превысить 31 млн человек. По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, самый большой рост будет заметен на юге страны, где прирост составит 30% по сравнению с показателями 2021 года.

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