«Желтый» уровень опасности продлен в Москве

В столице и Московской области продлен «желтый» уровень погодной опасности — из-за порывов ветра, снега и гололедицы, следует из данных Гидрометцентра России.

Предупреждение о гололедице и мокром снеге в Москве и Подмосковье действует до 9.00 мск воскресенья, 3 апреля.

Днем 2 апреля ветер северо-восточный, 6-11 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Предупреждение действует до 21.00 мск 3 апреля в Москве и области.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил о приближении средиземноморского циклона «Катарина». По словам синоптика, в субботу, 2 апреля, в столице выпадет до 12-14 мм мокрого снега. Это близко к рекорду этого дня в 1972 году, когда выпало 15,5 мм осадков.

На юго-востоке Подмосковья и прилегающих к нему регионах вечером в субботу и в ночь на воскресенье прогнозируются ледяные дожди с коркой льда не менее 5-10 мм.