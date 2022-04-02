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Психоаналитик Смолярчук посоветовала общаться с собаками, чтобы снять стресс

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Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук рассказала, что взаимодействие с собакой может помочь человеку избавиться от стресса. Об этом сообщает «радио Sputnik».

«Собаки могут выступать в роли психотерапевта, потому что они дают возможность выговориться. Эти животные нас внимательно слушают и дают эффект присутствия, но не комментируют в ответ. В этот момент наступает рефлексия стресса, то есть стресс начинает из нас выходить», — рассказала Смолярчук.

Она подчеркнула, что взаимодействие с животными влияет на выработку гормонов счастья: серотонина и дофамина.

Ранее клинический психолог Юлия Рязанова, специалист Verba Mayr рассказала «Газете.Ru», что для преодоления тревожности с минимальной потерей для ментального здоровья необходимо гармонизировать три столпа здорового существования: тело, эмоции и мысли.

По словам психолога, для начала важно осознать проблему, поскольку для большинства интуитивно понятно, что часто возникающая парализующая тревога, мешающая даже простейшим бытовым действиям, явно ненормальна и ее нужно как-то купировать, однако для того, чтобы диагностировать проблему, нужна консультация специалиста.

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