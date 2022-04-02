В ЛНР рассказали, почему сложившие оружие украинские военные не хотят возвращаться в ВСУ

Уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова сообщила, что десятки военнослужащих Украины сложили оружие и не хотят возвращаться в ряды ВСУ. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она отметила, что речь идет о тех, кто служил в регулярной армии и давал присягу.

«Насколько мне известно, на сегодняшний момент 170 военнослужащих Украины сложили оружие и находятся на территории Луганской народной республики», — уточнила омбудсмен.

Нежелание сдавшихся возвращаться в ВСУ Сердюкова объяснила так — они осознали, что получаемая ими на протяжении нескольких лет информация и приказы «мягко говоря, не соответствовали действительности».

«В итоге они сами признают, что стреляли по мирному населению, обстреливали гражданскую инфраструктуру», — заключила омбудсмен.

Сердюкова напомнила, что ЛНР неоднократно заявляла о том, что все военнослужащие Украины, которые добровольно сложили оружие, которые перешли на сторону республики по окончании военной операции будут отпущены домой.

24 февраля российский лидер Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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