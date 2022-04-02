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В Госдуме назвали условие для введения еще одного нерабочего дня в России

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Пресс-служба ЛДПР

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал предложение председателя Совфеда Валентины Матвиенко сделать День единения народов России и Белоруссии нерабочим. В беседе с «Газетой.Ru» депутат заявил, что поддерживает предложение, но считает необходимым обсудить его с профсоюзами и работодателями.

«Я поддерживаю ее предложение, но одновременно обращаю внимание, что необходимы поправки в Трудовой кодекс. Здесь нужно найти баланс. Потому как любой дополнительный выходной — это всегда нагрузка на работодателя, а у нас, в соответствии с установленными правилами все подобные предложения решаются на трехсторонней комиссии, где участвуют работодатели, профсоюзы и правительство. В целом, поддерживаю стремление определить эту дату выходным днем, но считаю, что обязательно надо обсудить это на трехсторонней комиссии», — сказал он.

По словам Нилова, в честь дня единения народов следует проводить больше мероприятий в приграничных с Белоруссией регионах.

«Я думаю, что стоит проводить мероприятия вне зависимости — рабочий или нерабочий день. Обычно и так проводятся приемы в посольстве, и мероприятия в центре культуры, и совместные мероприятия, встречи депутатов парламентов, и концерты, и культурно-праздничные мероприятия проводятся. Но можно было бы усилить эту работу, особенно в приграничных регионах», — заключил депутат.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что День единения народов России и Белоруссии достоин быть не только праздничным, но и нерабочим. По ее словам, 2 апреля россиянам действительно есть что праздновать.

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