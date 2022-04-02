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Военные-мусульмане, задействованные в спецоперации, могут не соблюдать пост во время Рамадана

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РИА «Новости»

2 апреля начинается священный для мусульман месяц Рамадан. Во время него приверженцы ислама должны соблюдать обязательный пост — уразу. В то же время, как рассказал «Газете.Ru» первый заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов, есть категории мусульман, которые могут быть освобождены от поста — как временно, так и на постоянной основе.

«Тяжелобольные, умалишенные, беременные и кормящие грудью женщины, женщины, у которых начались месячные, люди преклонного возраста, на чьем здоровье длительное воздержание от еды и воды может сказаться негативно, а также путники, для которых соблюдение поста вызывает трудности», — объяснил он.

По словам муфтия, если причины носят временный характер, то в этом случае стоит восполнить пропущенные дни. Это относится и к российским военнослужащим-мусульманам, которые принимают участие в специальной операции на Украине, подчеркнул Аббясов.

«Для тех, кто участвует в военных действиях, соблюдение поста не является обязательным. Так было и во времена Пророка Мухаммада (мир ему), когда часто приходилось браться за оружие, защищаясь от нападок язычников. Однако солдатам необходимо будет восполнить пропущенные дни поста, когда они вернутся домой», — подчеркнул муфтий.

Абяссов также добавил, что освобождение от поста не является для военнослужащих обязательным: если солдат не хочет пропускать дни уразы, то может соблюдать пост. Муфтий рекомендует в этом случае ориентироваться на ход военной службы и состояние здоровья.

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