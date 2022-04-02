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Ветеринар предупредила об опасности диких животных, пробирающихся на дачи

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Игорь Шпиленок

С наступлением весны и потеплением на частных территориях в жилом секторе можно заметить диких животных, которые приходят из леса в поисках пропитания после зимы. Так, на участках появляются белки, лисы, мышевидные грызуны, зайцы, хищники из семейства куньих (ласки, куницы), енотовидные собаки, а также ядовитые змеи.

Как рассказала «Газете.Ru» ветеринар Екатерина Бальдруева, в руки человеку дикие животные могут даваться только в том случае, если они истощены или больны, тогда как в обычной жизни они избегают даже человеческого запаха. По словам врача, бесстрашное поведение зверя может говорить о том, что оно больно.

«Часто бешеные лисы выходят к людям абсолютно не боясь, смотрят в одну точку и машут хвостом. Люди подходят, думают: какая забавная собачка, начинают подкармливать, гладить. Итоги печальны – животинка кусает человека, потом он долго и мучительно лечится. В лучшем случае придется сделать кучу уколов, в худшем – умереть», — объяснила она.

Бешенство, как добавляет Бальдруева, все чаще регистрируется не только у лис или ежей, но и у бобров, хорьков, барсуков, серых крыс, белок, куниц, диких кошек, лосей, домовых мышей, серых крыс.

«Помимо бешенства, дикие животные переносят массу блох и иных паразитов. Занесете в дом — потом устанете разбираться с зоофауной в доме и на детях. Также оберегайте домашних животных и скот от контактов с дикими, бешеная корова – ужасное зрелище, а утилизировать ее еще ужаснее», — предупредила ветеринар.

Что делать, если на территории появился дикий зверь, — подробнее в материале «Газеты.Ru».

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