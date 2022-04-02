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Суд в Санкт-Петербурге наказал семерых друзей за пробежку без одежды по Сенной площади

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Depositphotos

Октябрьский районный суд Петербурга наказал семерых местных жителей за пробежку без одежды по Сенной площади. Об этом заявила в Telegram-канале объединенная пресс-служба судов города.

Согласно информации ведомства, 28 марта текущего года житель Санкт-Петербурга и его шесть коллег по работе устроили забег в центре города.

В суде молодой человек уточнил, что таким образом якобы хотел поднять настроение себе и окружающим.

Решение, чтобы устроить пробежку без одежды, люди приняли спонтанно.

Суд привлек мужчину к административной ответственности по части 1 статьи 20.1 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) России («Мелкое хулиганство») и оштрафовал его на 1 тыс. руб.

Его шестерым знакомым назначили арест на трое суток.

Ранее в Новосибирске голый мужчина катался на капоте «Волги».

Также в Краснодарском крае голый мужчина подрался с сотрудниками ГИБДД. Он управлял автомобилем обнаженным, его остановили для проверки документов.

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