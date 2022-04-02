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Стали известны подробности дела о продаже младенцев в Москве

«Ъ»: Генпрокуратура обвинила юриста, переводчика и курьера по делу о продаже младенцев

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Depositphotos

Генпрокуратура утвердила обвинительные заключения в отношении троих россиян, которые предположительно состояли в группировке, занимавшейся подбором суррогатных матерей для иностранцев с последующей продажей младенцев биологическим родителям, сообщает «Коммерсантъ». Остальные фигуранты — гендиректор Европейского центра суррогатного материнства (ЕЦСМ) Владислав Мельников и бригада специалистов по экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО) пока знакомятся с материалами дела.

Согласно имеющейся информации, под суд пойдут гендиректор компании «Росюрконсалтинг», юрист Роман Емашев, переводчик Кирилл Анисимов и курьер Валентина Чернышева. Согласно информации источника издания, они признали свою вину, дали показания и попросили вынести им приговоры без исследования доказательств и прений сторон.

По версии СК, они с подельниками за деньги доноров половых клеток, преимущественно иностранцев, подыскивали суррогатных матерей-россиянок. Рожденных в московских и петербургских клиниках младенцев передавали биологическим родителям. Отмечается, что среди «заказчиков» встречались «одинокие мужчины с нетрадиционной сексуальной ориентацией».

Для переезда детей регистрировали в ЗАГСах на ложных родителей, оформляли загранпаспорта и визы. Так как все эти услуги оплачивались заказчиками, следствие расценило эти действия, как «торговлю новорожденными».

Адвокат, представляющий биологических родителей детей объяснил, что громкое дело появилось из-за российского закона, в котором ФЗ №323 «Об основах охраны здоровья граждан» однозначно разрешает «суррогатный» бизнес, а ст. 127.1 УК РФ предписывает наказывать за него 15 годами колонии. Адвокаты раскаявшихся фигурантов от комментариев воздержались.

Отмечается, что благодаря показаниям юриста Романа Емашева удалось пресечь аналогичную схему в Красноярске. Они напрямую не были связаны с московскими, а их услугами пользовались в основном семейные пары из Китая. Из-за начатого расследования в красноярских детских больницах и социальных учреждениях остались сейчас около 20 младенцев с неопределенным статусом. Их дальнейшую судьбу пытаются решить местные суды.

Ранее в Минздраве предложили исключить суррогатное материнство из спектра услуг, предоставляемых частными клиниками.

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