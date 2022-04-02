«Даже собаки сгорели»: Очевидец лесного пожара под Минусинском рассказала подробности о ЧП

Владелица дома, сгоревшего во время крупного лесного пожара в Минусинском районе, Елена в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что верховой огонь распространялся «как лавина». По ее словам, местные жители не успели вынести вещи из своих домов, сгорели даже домашние животные.

«Я ехала из Абакана, когда начался пожар. Все видела с дороги. Когда поселок горел, нас к дому пожарные не пустили, но в пределах 50 метров мы стояли, смотрели, как наши дома догорают. Люди ничего вынести не успели, даже собаки сгорели... Наши дачи сгорели, у нас 2 смежные дачи. На нашей улице было 10 капитальных домов и 4 дачных. Пожар точно начался со стороны железнодорожной станции, от нашего поселка. Когда я в гору заехала, полпоселка уже выгорело именно с ж/д стороны, остальная часть начала полыхать. Пожарные пытались тушить, огонь верховой очень быстро распространялся, просто моментально. Мы оттуда уже бегом убегали, огонь просто как лавина шел», — рассказала она.

По словам Елены, местные жители считают, что пожар начался на пилораме, рядом с которой находится свалка. Она добавила, что спецслужбам пока не удается потушить пожар.

«Все говорят на пилораму, там у них и свалка рядом, на этой пилораме непонятно кто работает. Пожар абсолютно точно не у нас в поселке начался. У нас все благополучные соседи. Сколько именно спецслужб работает, сказать не могу, в нашем поселке я видела 2 пожарных бригады. Они не смогли бы потушить все равно. Огонь верховой, тушат одно, загорается все вокруг», — подчеркнула она.

Как сообщалось ранее, изначально загорелись дома в поселке Зеленый бор, затем огонь быстро перекинулся на дачные поселки «Строитель» и «Кооператор». По данным прокуратуры, стихия уничтожила 4 улицы и 20 жилых домов. В краевом отделе МВД сообщили, что начали работу пункты временного размещения для эвакуированных жителей.