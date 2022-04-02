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В Ярославской области полицейского подозревают в краже бумаги для перепродажи

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Pixabay

В Ярославской области сотрудника подразделения тылового обеспечения отдела МВД по Красноперекопскому району подозревают в краже 20 коробок бумаги с целью перепродажи, пишет Telegram-канал Baza.

По данным канала, о ситуации стало известно благодаря местной предпринимательнице. У нее была проведена контрольная закупка, которая показала, что продаваемая ей бумага должна находиться на балансе МВД.

Женщина рассказала, что коробки ей передал старший специалист группы тылового обеспечения. Позже он сам явился с повинной и признался, что на такой шаг он пошел по указанию начальника.

Схема оказалась довольно простой — мужчина получил на складе 74 коробки бумаги, 20 из которых потом куда-то «пропали». Вырученные от ее продажи деньги сотрудник тылового обеспечения и его руководитель собирались поделить на двоих.

Управление МВД России по Ярославской области начало служебную проверку, передает газета «Коммерсант».

Ранее судья Верховного суда Швеции украла из магазина фрикадельки и была поймана с поличным. По результатам разбирательств Линдеблад была оштрафована на 50 тыс. шведских крон ($5330). Сама Анна-Кристин не объяснила свои мотивы, но, по словам ее адвоката, в последнее время женщина испытывала сильное давление на работе и в личной жизни.

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