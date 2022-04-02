Daily Mail пишет о задержании самолета, связанного с «российскими олигархами» в Великобритании

В аэропорту Лутон в Великобритании был задержан частный самолет, который, как утверждается, связан с «российскими олигархами». Об этом сообщает издание Daily Mail.

Воздушное судно останется в аэропорту, пока продолжается расследование. Министерство транспорта Великобритании уведомило летчиков о принятом решении.

Ранее сообщалось, что таможенная и портовая службы итальянского города Империя арестовали яхту New Vogue стоимостью более €3 млн, принадлежащую «российским лицам». При этом береговая охрана получила информацию о судне от таможенных органов «третьей страны» через временный Кризисный центр по связанной с Россией и Украиной ситуации, который был создан при центральном управлении таможенной службы.

До этого издание Forbes со ссылкой на представителя министерства экономики и финансов Франции сообщило об аресте двух вертолетов, принадлежащих находящемуся под санкциями российскому бизнесмену Алишеру Усманову. Согласно данным издания, оба вертолета ранее были зарегистрированы на британском острове Мэн, но 3 марта их сняли с регистрации. Приблизительная стоимость двух летальных средств — около $26 млн. Forbes пишет, что Airbus EC-17 официально принадлежит компании Crystal Sky Limited, а Eurocopter EC-155 — компании Margaux Aviation Limited. Обе фирмы базируются на Каймановых островах.