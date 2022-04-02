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Синоптик назвал причину обильного снегопада в Москве

Синоптик Цыганков: причиной московского снегопада стал циклон «Катарина»

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Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что снегопад в столице был вызван циклоном «Катарина», сообщает РИА «Новости».

«У него (циклона) в северной части, куда мы попали, холодный воздух, а в южной — теплый. Например, Воронеж, Липецк и Тула попали в южную часть циклона. Соответственно, у них дождь, ближе к нам мокрый снег с дождем, а у нас снег», — рассказал синоптик.

Он добавил, что снег продолжит идти всю ночь и утро следующего дня. Всего выпадет от 12 до 20 мм осадков, местами дойдет до 25 мм.

По данным Московских городских служб, которые ликвидируют последствия снегопадов, на 17.00 прирост свежевыпавшего снега составил семь сантиметров.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что при резких погодных изменениях человек может столкнуться с последствиями для здоровья, среди которых головная боль и перепады давления.

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