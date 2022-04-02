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В Вильнюсе «заминировали» посольства России и Белоруссии

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Посольства России и Белоруссии в столице Литвы получили ложные сообщения о минировании. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на портал Delfi.

По данным местной полиции, инцидент произошел накануне в 9.45 и 12.24 по местному времени.

«Посольства двух стран сообщили об угрозе взрыва. В посольствах Республики Беларусь и Российской Федерации сообщили, что в 18.15 в зданиях посольств произойдут взрывы. Должностные лица группы антитеррористической операции литовской полиции «Арас» осмотрели здания», — сообщает портал.

В результате проверки взрывчатых веществ найдено не было. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 285 (1) УК Литовской Республики.

Ранее неизвестные накрыли украинскими флагами танки, которые являются частью советского мемориала в Берлине. По факту произошедшего посольство России в Берлине направило ноту в МИД страны, в которой говорится о недопустимости осквернения советских воинских захоронений и мемориалов на территории Германии, а также о соглашении об уходе за военными могилами от 16 декабря 1992 года. Дипмиссия потребовала найти и привлечь виновных к ответственности.

До этого вандалы осквернили памятник русскому адмиралу Федору Ушакову, установленный на греческом острове Керкира (Корфу).

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