В Мордовии женщину обманули почти на 100 тысяч при покупке сахара

Жительницу города Темников в Республике Мордовия обманули на 91 тыс. рублей при попытке купить две тонны сахара. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на региональное управление МВД.

На одной из торговых платформ женщина увидела объявление о продаже сахара по выгодной цене. Позвонив по указанному номеру, она связалась с человеком, который выдавал себя за менеджера организации. Он предложил ей заказать две тонны сахара в Саранск по цене 45 руб. за килограмм. Для этого в мессенджере необходимо было указать личные данные (для оформления договора) и адрес выгрузки товара.

Пострадавшая перевела мошенникам 100% предоплаты, но обещанная продукция не пришла, а «продавцы» перестали отвечать на звонки.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

Ранее в Тульской области злоумышленники напали на 73-летнюю женщину из-за 5 килограммов сахара, которые та несла домой. Напавшей оказалась не работающая и ранее неоднократно судимая 44-летняя местная жительница. Она призналась в содеянном. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о грабеже.

До этого у жительницы станицы Челбасской в Краснодарском крае украли 300 кг сахара, который ей достался по наследству вместе с домом. Правоохранители установили личности подозреваемых и выяснили, что сахар те успели продать.